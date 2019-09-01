US Open. Барти и Плишкова покинули турнир, Уильямс вышла в 1/4 финала

Вторая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти в 1/8 финала Открытого чемпионата США в двух сетах за один час 23 минуты проиграла представительнице Китая Ван Цян – 2:6, 4:6.

Барти шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, а у Ван Цян, занимающей 18-е место в рейтинге WTA, два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В параллельной игре чешка Каролина Плишкова (3) в трех сетах проиграла британке Йоханне Конте – 7:6 (7:1), 3:6, 5:7, а американка Серена Уильямс (8) переиграла хорватку Петру Мартич (22) – 6:3, 6:4.