Летевший в Москву Boeing-737 аварийно сел в Тбилиси

Boeing-737 авиакомпании "Армения", летевший из Еревана в Москву, экстренно сел в Тбилиси. Во время полета у него были выявлены неполадки в системе электроснабжения. На борту самолета находились 118 пассажиров и члены экипажа, передает агентство "Интерфакс".

После устранения неполадок самолет продолжил полет.