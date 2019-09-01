"Интер" переиграл "Кальяри", "Лацио" и "Рома" сыграли вничью во 2-м туре серии А

В матче второго тура итальянской серии А миланский "Интер" на поле арены "Сардиния" обыграл "Кальяри" со счетом 2:1. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес (27-я минута) и Ромелу Лукаку (72).

"Лацио" в параллельной игре сыграл вничью с "Ромой" (1:1), "Торино" на выезде переиграл "Атланту" (3:2), "Верона" – "Лечче" (1:0), а "Парма" – "Удинезе" (3:1). "Сампдория" проиграла "Сассуоло" (1:4), а "Фиорентина" уступила "Дженоа" (1:2).