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2 сентября 201900:05

Сотрудники ГИБДД задержали водителя Porsche Cayenne, сбившего ребенка на юге Москвы

Правоохранители задержали водителя автомобиля Porsche Cayenne, сбившего ребенка на юге Москвы и скрывшегося с места ДТП. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы управления ГИБДД столицы.

Как уточняется, водитель, совершивший наезд на ребенка, задержан в районе дома №30 по Донецкой улице сотрудниками ГИБДД.

Водителя доставили в отделение полиции для разбирательства, передает ТАСС. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

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