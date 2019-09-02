Сотрудники ГИБДД задержали водителя Porsche Cayenne, сбившего ребенка на юге Москвы

Правоохранители задержали водителя автомобиля Porsche Cayenne, сбившего ребенка на юге Москвы и скрывшегося с места ДТП. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы управления ГИБДД столицы.

Как уточняется, водитель, совершивший наезд на ребенка, задержан в районе дома №30 по Донецкой улице сотрудниками ГИБДД.

Водителя доставили в отделение полиции для разбирательства, передает ТАСС. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.