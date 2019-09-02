"Я не хочу никого ранить": "Мисс Москва" отказалась раскрыть правду о разводе с султаном

Оксана Воеводина, победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015", отказывается раскрыть правду о причинах своего развода с Мухаммадом V — бывшим королем Малайзии. "Я не хочу никого ранить... Это будет больно", — написала модель в своем Instagram.

В то же время рассказ о причинах развода позволил бы ей чувствовать себя лучше, призналась Воеводина. Она сообщила, что знает о желании ее подписчиков знать всю правду о том, что произошло между ней и султаном.

22 июня в суд Сингапура были поданы документы на развод ("талак") экс-короля Малайзии Мухаммада V и 26-летней россиянки Оксаны Воеводиной. Развод модели и бывшего короля оформлен как самый строгий в исламе — неотменяемый. То есть пара никогда не сможет снова вступить в брак.

Свадьба Воеводиной и султана состоялась в ноябре 2018 года. А в январе 2019 года Мухаммад V неожиданно отрекся от престола.