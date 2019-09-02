В Мали по меньшей мере 12 человек погибли в результате обрушения здания

В столице Мали Бамако не менее 12 человек погибли в результате обрушения трехэтажного здания в воскресенье, 1 сентября. Такие данные сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на министерство безопасности и защиты населения страны.

Еще 26 человек извлекли из-под завалов живыми, передает ТАСС.

До настоящего времени не удалось установить причину случившегося. Как рассказывают местные СМИ, обрушение началось с верхнего недостроенного этажа, после чего все здание развалилось как карточный домик.

Главы министерства градостроительства, а также министерства безопасности и защиты населения прибыли на место ЧП.

Обрушения зданий в Мали случаются довольно часто в связи с тем, что большое количество сооружений возводится без разрешения и с нарушениями правил строительства.