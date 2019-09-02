Появились первые итоги расследования стрельбы в Техасе

Стали известны новые подробности расследования стрельбы в штате Техас. Как сообщает издание The New York Times, мужчину, который устроил атаку 31 августа, уволили за несколько часов до этого.

Известно, что нападавшим был 36-летний Сет Этор, он работал в компании грузовых перевозок. Телеканал CNN опубликовал фото нападавшего.

По данным полиции, жертвами инцидента стали семь человек, более 20 пострадали. Самого стрелявшего ликвидировали на месте, напоминает телеканал "Россия 24".

Сообщается, что действовал он в одиночку, с террористическими организациями связан не был. Однако в поле зрения правоохранителей попадал уже не раз: за незаконное проникновение на частную территорию и за нарушение федеральных правил безопасности для автоперевозчиков.