Авария на полигоне под Северодвинском связана с созданием принципиально новой техники, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов. Он отметил, что при подобных разработках риск таких случаев, к сожалению, нельзя полностью исключить.

Он назвал произошедшее трагедией и отметил, что сожалеет о гибели специалистов, пишут "Ведомости".

При этом вице-премьер исключил какие-либо риски получения доз облучения как для пострадавших на военном полигоне, так и для врачей, оказавших им помощь.

8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском произошел взрыв. Погибли пять человек, еще трое пострадали.

Выбросов вредных веществ в атмосферу не зафиксировано, радиационный фон остался в норме.

Росатом сообщил, что ЧП случилось во время проведения работ по инженерно-техническому сопровождению изотопных источников питания на испытываемом двигателе.