В Северной Каролине введен режим ЧС из-за урагана "Дориан"

Губернатор штата Северная Каролина Рэй Купер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации во всех 100 округах штата в связи с ураганом "Дориан". Как отмечается в опубликованном заявлении губернатора, введение режима ЧП позволит мобилизовать ресурсы штата.

Ранее ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова, напоминает РИА Новости.

Yall pray fa Abaco.. cause Dorian has arrived pic.twitter.com/EtavFYKMcq — Tinker Bell:blossom: (@QueenAnarchyy) September 1, 2019

В воскресенье, 1 сентября, в Атлантическом океане "Дориан" достиг наивысшей, пятой, категории. Максимальная скорость ветра достигает 300 километров в час.

Ранее представители Национального центра США по слежению за ураганами сообщили, что "Дориан" разворачивается на север и на следующей неделе может обрушиться на побережье штатов Южная Каролина и Джорджия. Первого удара урагана ожидали во Флориде – там уже объявлен режим ЧС. Также режим чрезвычайной ситуации ввели в Джорджии и Южной Каролине.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в Twitter, что "Дориан" может стать самым мощным ураганом за последние десятилетия, и добавил, что по Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем ожидалось.

Ураган "Дориан" – четвертый в этом сезоне. В прошлом сезоне штат Флорида затронули два урагана – "Майкл" и "Гордон", они унесли жизни нескольких десятков человек.