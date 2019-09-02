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2 сентября 201902:12

Матвиенко: Запад не собирается прекращать информационную войну против России

Global Look Press

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что ни роботы, ни компьютеры, ни искусственный интеллект никогда не смогут заменить в школе настоящего учителя. Только он может научить ребенка пониманию материала, привить ему навыки интеллектуального осмысления и систематизации информации. Технические средства — лишь помощники, помогающие найти информацию и избавляющие от рутинной работы, связанной с ее запоминанием, отметила парламентарий.

Матвиенко рассказала о национальном проекте "Образование", на который выделено около 800 миллиардов рублей, передает РИА Новости. По сути, речь идет о перезагрузке образовательного процесса в России, но она должна проводиться грамотно, с сохранением всего ценного, что есть в отечественной системе образования, и в то же время в соответствии с требованиями современности.

Спикер считает очень важным усиление фундаментальности в школьном образовании,  а также выявление талантливых учащихся и создание для них таких условий, в которых они полностью реализуют свой потенциал. От успехов в формировании российской интеллектуальной элиты   зависят роль и место России в международном сообществе. Школьный процесс должен строиться по принципу единства обучения и воспитания, он должен проходить системно. Это важно, так как Запад явно не собирается прекращать развязанную против России информационную войну, подчеркнула Матвиенко. При этом воспитательная работа не должна быть назиданием или проповедью. Ее основами должны быть доказательность, терпимость к мнению другого, уважение достоинства.

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