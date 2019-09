В Южной Каролине объявлена обязательная эвакуация на побережье в связи с ураганом

В воскресенье, 1 сентября, губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей побережья в связи с приближением урагана "Дориан". Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как уточняется, эвакуация начнется в районе обеда в понедельник, 2 сентября. Данный приказ затронет порядка 1 миллиона человек, передает ТАСС.

В связи с приближением стихии режим чрезвычайной ситуации был ранее введен в штатах Джорджия, Северная Каролина, Флорида и Южная Каролина.

Wow! New video coming in out of the #Bahamas. The surge from #HurricaneDorian is putting the whole town of New Plymouth on Green Turtle Cay, Abaco underwater :flushed: video by Chamon McIntosh #dorian #hirricane #Dorian2019 pic.twitter.com/jHBDNPK5ny