Мордовская школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона

Десятилетняя жительница Мордовии погибла из-за мобильного телефона. Она взяла гаджет, когда он заряжался от сети, и получила удар электрическим током.

Мать, обнаружившая пострадавшую, вызвала скорую, передает РИА Новости. Но ребенок умер в больнице.

Обстоятельства трагедии выясняются, на месте работают следователи.

Ранее серьезное ЧП с мобильным произошло в Находке. Во время урока телефон взорвался прямо в кармане у школьницы. Ребенок был госпитализирован с глубокими ожогами.