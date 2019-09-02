Одним из подрядчиков строительства Восточного может стать военная компания

Вице-премьер России Юрий Борисов не исключил, что создаваемая Минобороны военно-строительная публично-правовая компания (ППК) может стать подрядчиком на строительстве космодрома Восточный. Нынешнему подрядчику — производственно-строительному объединению (ПСО) "Казань" — тоже будет чем заняться. На космодроме очень много работы, подчеркнул вице-премьер.

Ситуация на Восточном не устраивает никого, работы по первой очереди практически сорваны, приводит слова Борисова ТАСС. В настоящее время на космодроме есть только самые необходимые объекты, из-за чего стало возможным совершить ряд пусков "Союзов". Но все это, по словам вице-премьера, "делается на живую нитку", и скорость строительства по-прежнему неудовлетворительна.

При этом вице-премьер отметил факторы, не зависящие от подрядчика напрямую: так, процесс расчета с "Казанью" за строительство стадионов к ЧМ-2018 затянулся, и у нее почти не было оборотных средств. Вопросы ценообразования и работы "Казани" будут рассмотрены в начале сентября на совещании у Владимира Путина.

Борисов рассказал, что расценки будут повышены, что создаст специальные условия строительства Восточного. Космодрому предстоит стать второй площадкой (после Плесецка) для запуска "Ангары". Функционирование космодрома — вопрос национальной безопасности, отметил Борисов.