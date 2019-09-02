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2 сентября 201905:32

Губернатор Джорджии объявил об эвакуации в связи с приближением "Дориана"

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил об обязательной эвакуации в прибрежных округах в связи с надвигающимся ураганом "Дориан". Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Twitter.

Как уточняет губернатор, начиная с 12:00 по местному времени (19:00 по времени Москвы) в понедельник, 2 сентября, в обязательном порядке должны эвакуироваться люди, которые проживают в округах Брайан, Глинн, Камден, Либерти, Макинтош и Чатем.

30 августа ураган "Дориан" достиг высшей, пятой, категории. О введении режима ЧС в связи с приближением "Дориана" уже объявили четыре штата – Джорджия, Флорида, Северная и Южная Каролины. Согласно прогнозам, ураган станет самым мощным за последние десятилетия. Ранее из-за приближающегося урагана об эвакуации на побережье штата Южная Каролина объявил губернатор Генри Макмастер.

Ураган "Дориан" – четвертый в этом сезоне, напоминает РИА Новости.

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