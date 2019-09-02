2 сентября Путин приедет в Иркутскую область

Второго сентября президента России ждут на Дальнем востоке. Поездку в регион Владимир Путин начнет с Иркутской области. В частности — побывает в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводков, передает телеканал "Россия 24".

Населенные пункты Иркутской области затопило в конце июня. Стихия затронула более ста городов и поселков. Подтопило более 17 тысяч жилых домов и десятки социальных объектов. На борьбу с последствиями были брошены силы МЧС, Росгвардии, Минобороны. Населению региона направили 14,5 тысячи тонн гуманитарного груза.

В середине июля Владимир Путин уже приезжал в Иркутскую область. Тогда на совещании в Братске президент распорядился обеспечить население жильем до холодов. По информации пресс-службы Кремля, на этот раз глава государства собирается проверить, как выполняются эти поручения. После он отправится с официальным визитом в Монголию.