Караван с первой в мире плавучей АЭС вошел море Лаптевых

Первый в мире плавучий энергоблок уже в море Лаптевых. До чукотского Певека - места работы АЭС — остается менее тысячи морских миль. От айсбергов караван держится на безопасном расстоянии.

Энергоблок "Академик Ломоносов" сопровождают два судна плюс ледокол "Диксон". Вскоре к ним присоединится еще один ледокол — "Новороссийск". Он поможет "Диксону" следить за ледовой обстановкой и будет предупреждать о приближении айсбергов.

Буксировка атомной станции проходит в штатном режиме. Погодные условия сейчас благоприятные, так что караван спокойно движется по маршруту, передает телеканал "Россия 24".