В России начинается новый учебный год

В российских школах сегодня стартует новый учебный год. День знаний уже второй год отмечают вопреки традиции не 1 сентября.

За парты в этом году сядут больше 16 миллионов школьников, из них около двух миллионов — первоклашки. Как сообщили в Министерстве просвещения, в России стало на почти на 60 школ больше. Здания построили в рамках национального проекта "Образование", сообщает телеканал "Россия 24". В министерстве отметили, что до конца года откроют еще около 100 школ.

В некоторых регионах праздничные линейки провели накануне. Так, первый звонок уже прозвучал в школах Камчатки, Чукотки и Якутии.