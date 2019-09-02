Партия "Альтернатива для Германии" останется крупнейшей оппозиционной силой

По данным экзитполов, партия "Альтернатива для Германии" занимает вторые места на выборах в парламенты федеральных земель Саксония и Бранденбург.

Результаты ультраправых были главной интригой голосования, которое завершилось накануне вечером, сообщает телеканал "Россия 24".

Хотя в обеих землях правящие партии сохранили за собой первые места, и ХДС в Саксонии, и социал-демократы в Бранденбурге потеряли значительную долю электората по сравнению с прошлыми выборами.

Несмотря на явный успех, "Альтернатива для Германии" вряд ли войдет с кем-нибудь в коалицию. Правые займут гораздо больше мест в ландстагах и останутся крупнейшей оппозиционной силой.