Сотрудники посольства РФ посетили Марию Бутину в тюрьме в США

Российские дипломаты посетили в тюрьме в США Марию Бутину. По их словам, жалоб на здоровье и условия содержания у россиянки нет.

В нашем посольстве обещали проследить за тем, чтобы депортация Бутиной на родину прошла без задержек, передает телеканал "Россия 24".

Марию Бутину задержали в Вашингтоне в 2018 году. Американские власти обвинили ее в том, что она якобы работала иноагентом без регистрации при министерстве юстиции США. Россиянку приговорили к полутора годам тюрьмы. Сама Бутина называет дело политически мотивированным. Она вынужденно пошла на сделку со следствием ради скорейшей депортации в Россию.

По предварительным данным, на свободу Мария Бутина выйдет 5 ноября текущего года.