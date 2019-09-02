Нарышкин: Россия не будет спекулировать на памяти жертв Второй мировой войны

Россия не будет как Польша спекулировать на памяти жертв войны. Об этом заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Он призвал не придавать значения поступку Варшавы, которая отказалась приглашать Москву на торжества в день начала Второй мировой войны, сообщает телеканал "Россия 24". По словам Нарышкина, в 2020 году в связи с 75-летием Великой Победы желанным гостем на торжествах в России станет каждый, кто с уважением относится к общей исторической памяти.

Что касается действий польских властей — "их русофобскими выходками Москву не удивить", подытожил Нарышкин.