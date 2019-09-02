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2 сентября 201908:00

Медведев сыграет в четвертьфинале US Open с Вавринкой

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США. Соперником Даниила станет швейцарец Станислас Вавринка.

Посеянный под пятым номером Даниил Медведев играл с немцем Домиником Кепфером. Первая партия осталась за теннисистом из Германии 6:3. Но в трех следующих сетах сильнее был Даниил 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Соперники провели на корте 2 часа 32 минуты.

Большинство зрителей болело против Медведева. Но это обстоятельство не помешало Даниилу победить. "Зрители, вы лучшие. Болея против меня, вы придаете мне столько энергии. Не останавливайтесь, продолжайте в том же духе", — приводит слова Медведева РИА Новости.

Соперник Медведева определился в матче победителя прошлогоднего турнира, первой ракеткой мира серба Новака Джоковича и швейцарца Станисласа Ваврики (23 номер посева). Джокович проиграл два сета 4:6, 5:7 и снялся в третьем при счете 1:2. Причина – боль в плече. Таким образом, Новак не сможет защитить свой титул.

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