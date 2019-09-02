Поджог мог стать причиной пожара в челябинском музейном комплексе "Аркаим"

Причиной пожара в музее-заповеднике "Аркаим" (Челябинская область), вспыхнувшего ночью 31 августа, мог стать поджог, передает РИА Новости.

Как пояснили в пресс-центре ГУМЧС России по региону, 31 августа в 23:49 (21: 49 по Москве) поступило сообщение о загоревшейся реконструкции исторического объекта в Брединском муниципальном районе, поселок Аркаим. На ликвидацию огня пожарным потребовался час.

"Ночью в музее-заповеднике "Аркаим" был пожар. Сгорело два жилища каменного века. С большой долей вероятности — это поджог. Следователи и пожарные работают на месте", — сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтинв своем Instagram.

Во время пожара никто не пострадал, музейных ценностей внутри построек не было.

"Аркаим" — музейный комплекс под открытым небом, включающий в себя как полноценные реконструкции, так и классический музей с витринами и археологическими находками. Четыре тысячи лет назад здесь было укрепленное поселение бронзового века, заповедной эта территория была объявлена в 1991 году. Комплекс входит в десятку объектов мистического туризма в России.