Путин проверит, как в Тулуне выполняют его поручения

Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание в Тулуне. Там он проверит, как выполняют его поручения по ликвидации последствий сильнейшего паводка — сейчас в городе идут восстановительные работы.

Планируется, что Путин посетит пострадавшую от наводнения школу, а также пообщается с местными жителями.



В конце июня из-за сильных дождей реки в Иркутской области вышли из берегов. В результате наводнения в области было подтоплено около 17 тысяч жилых домов и приусадебных участков, более тысячи снесло потоками воды. Вода повредила множество мостов и других социально значимых объектов.

Президент дважды выезжал в пострадавшие от наводнения районы и взял под личный контроль работы по ликвидации последствий паводка.