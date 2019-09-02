На время ВЭФ воздушное пространство над Владивостоком закроют для полетов

В период проведения 5-го Восточного экономического форума полеты над Владивостоком запретят для всех типов воздушных судов. Воздушное пространство над дальневосточной столицей закроют с 3 по 6 сентября. Об этом ГТРК "Владивосток" сообщили в администрации региона.

"Использование любых летательных аппаратов будет запрещено. Исключением станут литерные борты, они будут обеспечивать безопасность гостей форума, а также рейсы, следующие согласно центральному расписанию, и чартеры, которые будут доставлять участников", – уточнили в ведомстве.

Напомним, ВЭФ этого года станет юбилейным. Мероприятие состоится в период с 4 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. На полях форума администрация Приморского края планирует заключить порядка 30 соглашений.