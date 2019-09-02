Женщина-сторож испугала напавшего на нее медведя криками

Медведь напал на женщину-сторожа в якутском селе Арылах Мирнинского района. 28-летняя сторожиха охраняла склад. Около полуночи она услышала на складе посторонний шум. Женщина крикнула: "Кто здесь?" Она увидела темный силуэт, метнувшийся к выходу.

Женщина побежала за ним, сообщает РИА Новости. И даже догнала. Однако воришкой оказался медведь.

Когда женщина поняла, что перед ней медведь, то пустилась от него бежать. Медведь и сторож поменялись ролями преследуемого и преследователя. Зверь погнался за ней. Когда животное догнало женщину, то оцарапало ей спину. Когда женщина закричала, то медведь снова бросился в бега. Почти сразу медведь сбежал в лес.