Дочка Назарбаева переизбрана председателем сената

Дарига Назарбаева вновь станет председателем верхней палаты парламента Казахстана, передает РИА Новости.

Ранее ее кандидатуру на эту должность предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Обращаясь к депутатам, Назарбаева поблагодарила их за доверие и оказанную поддержку, отметив, что для нее это огромная честь и большая ответственность.

Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте этого года.