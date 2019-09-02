Врач успел "перезапустить" сердце молодому человеку до приезда скорой

Мгновенная реанимация: кубанские медики спасли мужчину с редким заболеванием. ЧП случилось на тренировке в фитнес-центре. Молодой человек внезапно потерял сознание, к счастью, в зале оказался анестезиолог НИИ-ККБ №1, который сразу предпринял реанимационные мероприятия.

Как сообщает ГТРК "Кубань", помощью ларингоскопа 28-летнему краснодарцу были проведены - искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца и поставлена капельница. Оперативные действия анестезиолога позволили "перезапустить" сердце до приезда скорой. Подоспевшая бригада врачей сделала дефибрилляцию сердца и транспортировала больного в Краевую клиническую больницу №1.

После углубленной диагностики в больнице врачи выявили у молодого человека редкое наследственное заболевание – синдром Бругада. Ему подвержены, в основном, молодые. Эта патология развивается зачастую незаметно и проявляет себя внезапно — резкой остановкой сердца. Чтобы предотвратить повторный приступ мужчине установили кардиовертер-дефибриллятор, который будет следить за сердечным ритмом. А в Департаменте здравоохранения края предупреждают, что мужчинам с подобной наследственность необходимо регулярно обследоваться у кардиолога. Ведь не всегда может оказаться рядом специалист, способный оказать экстренную медпомощь.