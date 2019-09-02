"Наполи" приобрел нападающего Фернандо Льоренте

Итальянский "Наполи" объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Фернандо Льоренте. Последним клубом 34-летнего испанского футболиста был лондонский "Тоттенхэм".

Чемпион мира 2010 и чемпион Европы 2012 Льоренте вернулся в Италию после четырехлетней паузы. Ранее Льоренте провел два сезона в "Ювентусе". Также баск играл за "Суонси" и "Севилью", но свои лучшие годы он провел в "Атлетике", воспитанником которого является.

Контракт Фернандо с "Тоттенхэмом" истек, и он стал свободным агентом. В Неаполе он будет зарабатывать два с половиной миллиона евро в год.