Индекс РТС преодолел 1300 пунктов

Индекс РТС Московской биржи превысил отметку в 1300 пунктов. Последний раз индекс деловой активности был выше этой отметки 14 августа 2019 года. 2 сентября также вырос и рубль. И это несмотря на то, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,15%. Нефть теперь стоит 59,16-59,25 доллара за баррель.

Курс доллара к рублю снизился до 66 рублей 61 копейки (минус 0,27 процента). Курс евро понизился к рублю на четверть процента до 73 рублей 17 копеек. Рубль растет на относительно стабильной ситуации на мировых рынках капитала. Индекс РТС вырос на 0,6 процента. Его показатель 1301,06 пункта. Также подрос и индекс Мосбиржи. Здесь увеличение составило 0,33 процента. Индекс дорос до 2749,19 пункта.

В первый сентябрьский понедельник растет китайский рынок, несмотря на вступление в силу в США нового раунда пошлин на производимые в КНР товары. На китайский рынок благотворно сказалось обещание Пекина поддержать экономику. После заседания возглавляемого заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ комитета по финансовой стабильности и развитию Пекин будет стимулировать инвестиции и поддерживать кредитование.

Глава Минэнерго России Александр Новак 30 августа предупредил, Россия в прошедшем месяце сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала. Но Москва будет стремиться 100% исполнять сделку ОПЕК+ в дальнейшем. Российская нефтянка должна сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Добыча должна находиться на уровне 11,17 миллиона баррелей в сутки, Этот уровень будет действовать на весь период действия международного соглашения.

Но в мае-июне Россия из-за остановки нефтепровода "Дружба" перевыполнила договоренности по ОПЕК+ на 30%. Сократив нефтедобычу на май, июнь и июль до уровней 11,1-11,4 миллиона баррелей ежесуточно. В августе Россия наоборот увеличила добычу, чтобы компенсировать утраченное, недовыполнив соглашение ОПЕК+ на 56%.

Это вызвало небольшое 2-процентное падение мировых цен на нефть. После чего нефтяные цены пытаются стабилизироваться. Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожал на 0,09 процента — до 55,15 доллара за баррель.