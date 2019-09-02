На китайский остров обрушился тайфун "Линглинг"

На остров Хайнань пришел тайфун "Линглинг" — по всей провинции бушуют ветра и ливни, парализовано автомобильное и железнодорожное движение.

Тайфуну предшествовали ураганные ветра и смерчи. Местный житель снял на видео торнадо, разрушившее несколько жилых кварталов и унесшее жизни восьми человек.

"Линглинг" в настоящее время направляется в Тайваню. Через несколько дней тайфун ожидают в Японии и Корее, через неделю он дойдет к Приморью и принесет ветер и проливные дожди.