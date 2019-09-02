Испанская танцовщица умерла от взрыва неисправной пиротехники. Видео

В испанском городе Лас-Берланас в ночь на воскресенье во время выступления ишоу-группы Super Hollywood взорвалась пиротехника и ранила 30-летнюю танцовщицу.

Джоану Сайнс оперативно доставили в больницу, однако к утру женщина скончалась от внутреннего кровотечения.

"Мы взорвали более двух тысяч пиропатронов, и ни разу не возникало никаких нештатных ситуаций. Этот случай стал для нас неожиданностью и большой бедой", — прокомментировали инцидент организаторы шоу.