Такси вспыхнуло после столкновения с деревом в Челябинске. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент огненного ДТП, произошедшего вечером в минувшее воскресенье, 1 сентября, в Челябинске.

Водитель автомобиля такси не справился с управлением на мокрой дороге при попытке разминуться с другим транспортным средством.

"Лада" выскочила за пределы проезжей части и врезалась в дерево. Через мгновение машина вспыхнула.

По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем, серьезно не пострадал.

Как сообщают местные СМИ, сервис "Яндекс.Такси", с которым сотрудничал водитель, временно ограничил доступ к заказам для этого таксиста. В пресс-службе компании сообщили, что это сделано как минимум до установления всех обстоятельств аварии.