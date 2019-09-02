Новости Общество

Все видео этой рубрики
2 сентября 201912:28

Бывшие футболисты сборной России судятся с МВД

fcdynamo.ru

В суд на МВД России подали бывшие футболисты российской сборной Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Они хотят стребовать с министерства 124 миллиона и 100 тысяч рублей за бездействие в деле о хищении денег вкладчиков в банке "Замоскворецкий".

С иском к МВД обратился ранее еще один обманутый вкладчик банка – экс-игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин, напоминает газета "КоммерсантЪ". Он требует с правоохранительных органов 47,3 миллиона рублей.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в июне 2014 года. По нему потерпевшим был признан тренер футбольного клуба "Динамо" (Москва) Дмитрий Хохлов. 21 мая 2013 года он положил на свой счет в банке "Замоскворецкий" 905 тысяч долларов. Но через год выяснилось, что его банковский счет пуст. По банковской отчетности, якобы по требованию самого футбольного тренера вся сумма еще 28 мая 2013 года была переведена в рубли и выдана Хохлову на руки. При этом никаких документов на выдачу денег не обнаружено!

Как под копирку подобные истории произошли с другими футболистами-вкладчиками "Замоскворецкого" — Никифоровым, Карякой и Кириченко.

Хохлов потребовал от МВД России выплатить ему 28,7 миллиона рублей, что является рублевым эквивалентом 905 тысяч долларов. Общая сумма иска футболистов к министерству превысила 124 миллиона рублей. В коллективном иске подчеркивается: за пять лет расследования следователи саботировали работу — не провели почерковедческих экспертиз документов по выводу денег из банка, а также не допросили ни одного банковского служащего, причастного к операциям с валютой и счетами.

23 июня 2014 года Центробанк отозвал лицензию у банка "Замоскворецкий".

Сейчас

12:37

Смоленский губернатор уволил замов за срыв нацпроектов

12:35

Члену банды Басаева и Хаттаба ужесточили приговор

12:00

Бывшие футболисты сборной России судятся с МВД

11:02

Индекс РТС преодолел 1300 пунктов

10:54

Накопительную часть пенсии предлагают выплачивать единовременно

10:20

Дочка Назарбаева переизбрана председателем сената

09:27

Студенты и школьники в Гонконге бойкотировали занятия

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Накопительную часть пенсии предлагают выплачивать единовременно

Накопительную часть пенсии предлагают выплачивать единовременно

1 час назад
Индекс РТС преодолел 1300 пунктов

Индекс РТС преодолел 1300 пунктов

1 час назад
Два часа канонады: противостояние на ливано-израильской границе

Два часа канонады: противостояние на ливано-израильской границе

3 часа назад

Трансляции

13:30

Пресс-конференция по итогам российско-иранских переговоров
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Лена обмелела: в Якутске введен чрезвычайный режим

Лена обмелела: в Якутске введен чрезвычайный режим

3 часа назад
Студенты и школьники в Гонконге бойкотировали занятия

Студенты и школьники в Гонконге бойкотировали занятия

2 часа назад
Женщина-сторож испугала напавшего на нее медведя криками

Женщина-сторож испугала напавшего на нее медведя криками

2 часа назад
10 регионов России с самой доступной электроэнергией

10 регионов России с самой доступной электроэнергией

6 часов назад
Теннис. Россиянин Медведев - в четвертьфинале US Open

Теннис. Россиянин Медведев - в четвертьфинале US Open

9 часов назад
Дочка Назарбаева переизбрана председателем сената

Дочка Назарбаева переизбрана председателем сената

2 часа назад
Шторм десятилетия: вслед за Джорджией и Южной Каролиной эвакуируется Флорида

Шторм десятилетия: вслед за Джорджией и Южной Каролиной эвакуируется Флорида

5 часов назад
Число просроченных кредитов у россиян достигло 14 млн

Число просроченных кредитов у россиян достигло 14 млн

6 часов назад
В России начинается новый учебный год

В России начинается новый учебный год

5 часов назад
Рэп-фестиваль в Крыму: творческая свобода и двухдневный аншлаг

Рэп-фестиваль в Крыму: творческая свобода и двухдневный аншлаг

15 часов назад
Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

4 часа назад
Надругательство над звездами: секс-конвейер требует новых жертв

Надругательство над звездами: секс-конвейер требует новых жертв

14 часов назад
Инфаркты нужно лечить по-другому: традиционный подход изживает себя

Инфаркты нужно лечить по-другому: традиционный подход изживает себя

1 час назад
Вести.net: США обвинили Китай в массовом взломе iPhone

Вести.net: США обвинили Китай в массовом взломе iPhone

2 часа назад
Путин проверит, как в Тулуне выполняют его поручения

Путин проверит, как в Тулуне выполняют его поручения

3 часа назад
Обзор смартфона Asus ZenFone 6: флип-камера и гигантская батарея

Обзор смартфона Asus ZenFone 6: флип-камера и гигантская батарея

3 часа назад
Microsoft позволила переустанавливать Windows 10 из "облака"

Microsoft позволила переустанавливать Windows 10 из "облака"

4 часа назад
Караван с первой в мире плавучей АЭС вошел в море Лаптевых

Караван с первой в мире плавучей АЭС вошел в море Лаптевых

5 часов назад
Появились первые итоги расследования стрельбы в Техасе

Появились первые итоги расследования стрельбы в Техасе

5 часов назад
Сотрудники посольства РФ посетили Марию Бутину в тюрьме в США

Сотрудники посольства РФ посетили Марию Бутину в тюрьме в США

6 часов назад
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

6 часов назад
Одним из подрядчиков строительства Восточного может стать военная компания

Одним из подрядчиков строительства Восточного может стать военная компания

7 часов назад
Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

8 часов назад
Орешкин: даже при цене нефти в $40 за баррель катастрофы в экономике России не случится

Орешкин: даже при цене нефти в $40 за баррель катастрофы в экономике России не случится

8 часов назад
Мордовская школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона

Мордовская школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона

9 часов назад
Матвиенко: Запад не собирается прекращать информационную войну против России

Матвиенко: Запад не собирается прекращать информационную войну против России

10 часов назад
В Подмосковье купальщик попал под катер

В Подмосковье купальщик попал под катер

10 часов назад
Авария на полигоне под Северодвинском связана с созданием принципиально новой техники

Авария на полигоне под Северодвинском связана с созданием принципиально новой техники

11 часов назад
"Я не хочу никого ранить": "Мисс Москва" отказалась раскрыть правду о разводе с султаном

"Я не хочу никого ранить": "Мисс Москва" отказалась раскрыть правду о разводе с султаном

12 часов назад
Сотрудники ГИБДД задержали водителя Porsche Cayenne, сбившего ребенка на юге Москвы

Сотрудники ГИБДД задержали водителя Porsche Cayenne, сбившего ребенка на юге Москвы

12 часов назад
Госдеп США: авиаудар по террористам "Аль-Каиды" в Сирии был целенаправленным и точечным

Госдеп США: авиаудар по террористам "Аль-Каиды" в Сирии был целенаправленным и точечным

13 часов назад
Джонсон обошел Трампа в радикальности

Джонсон обошел Трампа в радикальности

13 часов назад
Попытка отмыть имя: Лос-Анджелес не хочет быть городом бомжей

Попытка отмыть имя: Лос-Анджелес не хочет быть городом бомжей

13 часов назад
Что на самом деле происходит с уйгурами в Китае

Что на самом деле происходит с уйгурами в Китае

14 часов назад
МАКС позволил заглянуть в ближайшее будущее

МАКС позволил заглянуть в ближайшее будущее

15 часов назад
"Зенит" минимально обыграл "Спартак" на поле "Открытие Арены"

"Зенит" минимально обыграл "Спартак" на поле "Открытие Арены"

15 часов назад
Украина: освобождение Вышинского, новые Рада и кабмин

Украина: освобождение Вышинского, новые Рада и кабмин

15 часов назад
Киселёв отреагировал на митинги и провокации

Киселёв отреагировал на митинги и провокации

16 часов назад
Американская оккупация Германии продолжается

Американская оккупация Германии продолжается

16 часов назад
Скандалы с домогательствами теперь существуют и в виртуальной реальности

Скандалы с домогательствами теперь существуют и в виртуальной реальности

16 часов назад
Конец западной гегемонии: Макрон отметил значение России, Китая и Индии

Конец западной гегемонии: Макрон отметил значение России, Китая и Индии

16 часов назад
Традиции и непрерывная работа: ТАСС отметил 115-летие

Традиции и непрерывная работа: ТАСС отметил 115-летие

19 часов назад
Будущее уже наступило: как виртуальная реальность помогает врачам и пациентам

Будущее уже наступило: как виртуальная реальность помогает врачам и пациентам

01.09.2019 11:06
Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

29.08.2019 17:35

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку