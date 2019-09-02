Обнаруженная приморскими учеными морская пиявка-гигант относится к новому виду

Научные сотрудники Дальневосточного федерального университета совместно с коллегами из Национального научного центра морской биологии РАН и специалистами Германии провели провели экспедицию по обследованию Курило-Камчатского желоба. На глубине почти 9 километров ученые обнаружили гигантскую морскую пиявку. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу вуза. Животное, обитающее на рекордной глубине, относится к новому виду Johanssonia extrema.

Статья об этом будет опубликована в специализированном журнале Progress in Oceanography. Ближайший выпуск издания целиком посвятят исследованиям Курило-Камчатского желоба.

Пиявку исследовали в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина. При помощи анализа ДНК было установлено, что она принадлежит к самостоятельному виду Johanssonia extremа. Возглавлял исследование эксперт по пиявкам в Северном полушарии Сергей Утевский. Для такой большой глубины пиявка обладает почти гигантскими размерами, как говорят учёные, — около 58 миллиметров. Как правило их размер не превышает 25 миллиметров.

Как предполагают специалисты, животное может питаться кровью одной из глубоководных рыб - макруруса. "Раньше на глубине более 8 тысяч метров еще не было найдено рыбьих пиявок, тем более подверженных глубоководному гигантизму. Это явление впервые описали советские ученые, занимавшиеся изучением Курило-Камчатского жёлоба. Его суть заключается в том, что на больших глубинах, порядка 8 километров, могут встречаться гораздо более крупные виды, чем те, что обитают на меньшей глубине. Объяснение этому явлению пока не найдено. Если подобных пиявок найдут на таких же глубинах и в других морских желобах, будет проведен ДНК-анализ для определения степени их родства. Это приоткроет завесу тайны в формировалании жизни на разных участках морей. Имели ли эти организмы общего предка или они произошли от разных представителей фауны", — пояснил соавтор научной статьи, профессор кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов ДВФУ Алексей Чернышев.

Ученый отметил, в морских глубинах скрывается огромный запас полезных ископаемых, которые будут доступные для освоения человеком в отдаленной перспективе. Также остается вопрос, насколько глубинные морские слои могут быть богаты жизнью, и насколько она может отличаться в разных участках Мирового океана.

Ранее эксперты считали, что в глубинах обитает незначительное количество животных, однако в настоящий момент ученые доказали, что дела обстоят иначе. Остается открытым вопрос и о величине экологического ущерба для планеты при добыче ископаемых в глубоководных месторождениях.