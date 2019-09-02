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2 сентября 201913:08

В Салавате спасли семейство зайчат, упавшее в нефтяную лужу

ГТРК "Башкортостан"

В Салавате сотрудники одного из местных заводов спасли из нефтяной лужи семейство зайчат. ЧП случилось накануне днем. На предприятие о помощи позвонил случайный прохожий, который обнаружил в заброшенном нефтешламовом накопителе троих зайчат. Смотреть на зверьков было не возможно, они все были покрыты нефтяной пленкой.

Как передает ГТРК "Башкортостан", в течение двух часов сотрудники завода отмывали и счищали продукты нефтепереработки с меха зайчат. Затем их вернули на место, где они были обнаружены. Оказалось, что на том самом месте сидела и ждала детенышей мать-зайчиха. Можно с уверенностью сказать, что трогательная история завершилась счастливым концом.

Текст: ГТРК "Башкортостан"

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