Переход Комличенко в ЦСКА может сорваться

Нападающий сборной России Николай Комличенко может остаться в своем нынешнем клубе – чешском "Млада Болеслав". Возникли сложности с переходом 24-летнего футболиста в ЦСКА.

"Млада Болеслав" готов продать лучшего бомбардира чемпионата Чехии за 2 миллиона 650 тысяч евро. Армейцы же настаивает на аренде с последующим выкупом, сообщает "Спорт-Экспресс". Но это предложение не устраивает чешскую сторону. Переговоры продолжаются.

Нынешним летом Комличенко вел переговоры с "Локомотивом", но переход сорвался. Стороны не смогли договориться о деталях личного контракта.