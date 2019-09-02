Четверо погибших: появилось видео автокатастрофы на трассе М-4 "Дон"

В Сети опубликованы кадры страшной аварии, произошедшей вечером в минувшее воскресенье, 1 сентября, на трассе М-4 "Дон" в Павловской районе Воронежской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, все началось с того, что 57-летний водитель автомобиля Nissan Note "не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения", где столкнулся с грузовым МАЗом, за рулем которого находился гражданин Белоруссии.

После удара фура вылетела на "встречку", где опрокинулась на бок, буквально смяв Citroеn Berlingo под управлением жителя Владимирской области, после чего произошло столкновение с Opel Insignia из Подмосковья.

В результате инцидента погиб мужчина, управлявший автомобилем Nissan, а также — водитель и двое пассажиров Citroеn – женщина 53 лет и 15-летний подросток.

Пострадали еще два человека – 10-летний ребенок из авто, первым выехавшего на встречную полосу, и водитель большегруза.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.