Смоленский губернатор уволил замов за срыв нацпроектов

Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение уволить своих заместителей Анну Кожурину и Руслана Черных. Причиной стал срыв программ, реализуемых в рамках национальных проектов, пояснили ТАСС в пресс-службе региона.

В частности, Анна Кожурина курировала направление развития физической культуры и спорта. Однако план по оборудованию центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" не был выполнен, сроки проведения необходимых для этого административных процедур затягивались. В региональном правительстве посчитали, что это может повлечь за собой невыполнение показателей в рамках нацпроекта "Демография" и сокращение федерального финансирования.