Черчесов помирил Джикию и Оздоева

Сборная России по футболу начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы. Команда тренируется в полном составе за исключением Дениса Черышева ("Валенсия") и Александра Головина ("Монако"). Оба полузащитника прибудут в расположение сборной вечером.

Перед началом тренировки футболисты поздравили с днем рождения главного тренера Станислава Черчесова и подарили Станиславу Саламовичу футболку с номером 56. Затем именинник подозвал к себе защитника "Спартака" Георгия Джикию и полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева. Накануне футболисты повздорили в матче чемпионата страны. Благодаря Черчесову конфликт был исчерпан.

Также Станислав Черчесов сообщил, что не исключает возвращения Игоря Акинфеева в сборную России. "Мы недавно виделись — открывали турнир в Бронницах, переписываемся, созваниваемся, связь не теряем. Пока у Игоря ЦСКА, а там посмотрим, как все будет выглядеть в будущем", — приводит слова Черчесова Чемпионат.com..