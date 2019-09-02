Мхитарян может перебраться из "Арсенала" в "Рому"

Лидер футбольной сборной Армении, полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян может в последний день трансферного "окна" оказаться в столице Италии: хавбека приглашают в римскую "Рому", но пока не решено, будет ли это аренда или полноценный трансфер.

Контракт армянского футболиста с "канонирами" рассчитан до июня 2021 года, однако в последнее время он все чаще остается в запасе. Как сообщают инсайдеры из стана римского клуба, в ближайшие часы "Рома" может подписать соглашение об аренде 30-летнего хавбека на ближайший сезон с правом последующего выкупа.