Пропавшего на Эльбрусе альпиниста из Череповца нашли живым

Пропавшего на Эльбрусе череповецкого альпиниста нашли живым. ЧП произошло вчера вечером на территории Кабардино-Балкарии, передает ГТРК "Вологда". Накануне спортсмен из Череповца отправился на покорение Эльбруса, но в установленное время он с маршрута не вернулся и пропал со связи. Около десяти часов вечера на гору отправились сотрудники МЧС.

Утром альпиниста нашли живым на высоте пяти тысяч метров. Медики зафиксировали у череповчанина симптомы так называемой горной болезни или кислородного голодания. Спасатели эвакуировали пострадавшего до поляны Азау, после чего он был передан бригаде скорой помощи.

Все обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки. Об этом сообщает Главное управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.