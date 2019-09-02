Региональные власти начали оценку ущерба от взрыва газа в жилом доме Бийска. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".

Напомним, инцидент произошел 31 августа. Рано утром на первом этаже дома по улице Горно-Алтайской прогремел взрыв. Ударной волной разрушило межквартирные перегородки и выбило окна. Хозяин квартиры, где произошел хлопок, получил тяжелые травмы. 55-летнего мужчину доставили в краевой центр термических поражений с ожогами 90% тела. Сейчас медики сражаются за его жизнь. Также серьезно пострадала женщина из квартиры по соседству. Ее сразу же отправили в реанимацию, однако в тот же день перевели в терапевтическое отделение.

Сейчас специалисты начали обследование дома. Им предстоит определить, насколько сильно пострадала инфраструктура и стены здания. По итогам проверки будет составлена смета на ремонтные работы.

"На данным момент наши службы определяют, что необходимо сделать для того, чтобы дом снова стал пригодным для проживания. Предварительная смета уже составлена, но в нее будет внесен ряд корректировок, так как в строении выгорела электропроводка и отопление, это всё нужно сделать. Как только план будет готов, мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы провести эти работы как можно оперативнее", — заявил пресс-секретарь администрации Бийска Павел Сидоренко.

Как уточнил Павел Сидоренко, специалисты ГПН забрали из квартиры, где произошел взрыв, трубы и газовую плиту для экспертизы. По предварительной информации, детонация могла произойти в момент, когда хозяин помещения закурил.