Боксер Мэнни Пакьяо запустил собственную криптовалюту

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, который неоднократно выигрывал звание чемпиона мира по различным версиям и заработал на своих поединках очень неплохие деньги, запускает собственную криптовалюту. Она была презентована накануне и будет называться Pac.

Криптовалюта позволит поклонникам бокса и лично мэтра этого вида спорта, который до сих пор носит титул суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA), приобретать товары и через финансовые счета взаимодействовать с 40-летним боксером в социальных сетях.

Пакьяо презентовал криптовалюту на официальной церемонии 1 сентября на бесплатном концерте в столице Филиппин, сообщает интернет-портал Engadget.Com. На презентации присутствовало более 2 тысяч фанатов музыки и спорта.