Суд отказался лишать родительских прав семью, пришедшую на акцию с ребенком

За участие в несогласованной публичной акции в центре Москвы 3 августа Никулинский суд Москвы не стал лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, передает "Интерфакс". В суде отметили, что решение было принято в интересах несовершеннолетних. По словам адвоката, вынесенное предупреждение будет обжаловано.

Елена Хомских не присутствовала в суде, так как осталась дома с детьми.

2 сентября Лефортовский суд Москвы рассмотрит иск прокуратуры к супружеской паре — Дмитрия и Ольги Проказовых, которые взяли на несогласованный митинг в Москве 27 июля грудного ребенка.

Как сообщалось, 27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли не согласованные с мэрией массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органом.