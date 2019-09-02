Венедиктов заявил о возможных провокациях на выборах в Мосгордуму

На московских выборах 8 сентября возможны провокации, предупредил зампредседателя Общественной палаты Москвы и руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Он заявил об этом в ходе брифинга, в котором приняли участие члены общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва.

При этом он отметил, что считает провокации частью политической борьбы. "У нас есть опыт проверки сообщений. Лучше пусть будет ошибочное сообщение о провокациях, чем не будет сообщения вообще", — сказал Венедиктов, добавив, что штаб относится к этому философски.

По его словам, примерно два процента избирателей выразили желание проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы с помощью электронной системы, которая будет использована в трех избирательных округах. Количество желающих выбрать именно такую форму голосования резко повысилось — с полутора до двух процентов, сообщил Венедиктов.