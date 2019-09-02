Ван Дейк поспорит с Роналду и Месси за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА

ФИФА определилась с тройкой претендентов на звание лучшего игрока года. За награду поспорят аргентинец Лионель Месси ("Барселона"), португалец Криштиану Роналду ("Ювентус") и голландец Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

Ван Дейк уже опередил своих конкурентов в борьбе за звание футболиста года по версии УЕФА. Теперь защитник "Ливерпуля" имеет шанс повторить свой успех. Победитель будет определен по итогам голосования тренеров и капитанов национальных сборных, болельщиков и журналистов. Вручение наград ФИФА пройдет 23 сентября в миланском театре "Ла Скала".

У футболисток тройку претендентов составили Люси Бронз (Англия, "Лион"), Алекс Морган (США, "Орландо) и Меган Рапино (США, "Рейн"). Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Маурисио Печеттино претендуют на звание тренера года. Два бразильца – Эдерсон ("Манчестер Сити"), Алиссон ("Ливерпуль) и н6емец Марк-Андре тер Стеген номинированы на звание вратаря года.

Приз, носящий имя Ференца Пушкаша, будет вручен за лучший гол года. В список вошли голы аргентинца Лионеля Месси за "Барселону" ("Бетису" 17 марта), колумбийца Хуана Кинтеро за "Ривер Плейт" ("Расингу" 10 февраля) и венгра Даниэля Жори за "Дебрецен" ("Ференцварошу" 16 февраля).