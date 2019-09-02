Телефон, зарядка или проводка? СК выяснит что убило школьницу в Мордовии

10-летняя девочка погибла в Мордовии при зарядке телефона. Девочка получила смертельный удар током, говоря по телефону, заряжающемуся от сети. Следователи Следственного комитета выясняют, что могло убить школьницу — мобильный, зарядное устройство или неисправная проводка.

Пострадавшую с электротравмой в комнате обнаружила мама пострадавшей. Она вызвала в село Большие Березники скорую, сообщает РИА Новости. Без сознания девочку госпитализировали. Но спасти школьницу не удалось, 1 сентября девочка скончалась в реанимации больницы.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности"). Следствие намерено провести различные технические экспертизы по делу.

Погибшей девочке только в августе исполнилось 10 лет, она собиралась пойти в пятый класс, была единственным ребенком в семье.