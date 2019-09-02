Путин недоволен темпами восстановления Приангарья после паводка

Более 17 тысяч человек лишились жилья из-за паводка в Иркутской области, напомнил на совещании в Тулуне президент России Владимир Путин. Он недоволен, что обеспечение жильем пострадавших идет медленно. На решение этой проблемы выделено более 14 миллиардов рублей. Но огромный объем жилого фонда еще требует капитального ремонта.

Свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья на 13 августа получили чуть менее полутора тысяч семей. При этом оплачено из этих свидетельств только 128 на 347 миллионов рублей, отметил Путин по время прямой трансляции с совещания на телеканале "Россия 24". При этом необходимо обеспечить жильем 5143 семьи.

"Но деньги-то есть, — подчеркнул Путин. – Надо разворачиваться быстрее. Далеко не у всех есть возможность пожить у родственников или снять жилье".

Много волокиты и управленческих сбоев – описал ситуацию с решением вопросов ликвидация последствий паводка в Иркутской области Владимир Путин. С ним согласился отвечающий за восстановление Тулуна вице-премьер российского правительства Виталий Мутко.

Виталий Мутко отметил, что половина нуждающихся собираются остаться в Тулуне или в Иркутской области. Он отметил, что свободного жилья в регионе нет. К тому же каждый случай рассматривается и согласовывается индивидуально.

Виталий Мутко подчеркнул, что когда восстановление жилья выйдет из нулевого цикла, тогда темпы решения проблемы будут заметны. Мутко отметил, что во многих домах до сих пор в подвалах стоит вода, что затрудняет начала ремонтных работ. Общий объем денег на восстановление Тулуна Мутко оценил в 35 миллиардов рублей. Вице-премьер России отметил, что в Тулуне и Нижнеудинске будет создана система ливневой канализации.

В Тулуне Путин пришел в школу и встретился с руководством региона.