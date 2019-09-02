Бывший армеец Думбия подписал контракт со "Сьоном"

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия проведет следующий сезон в швейцарском "Сьоне". Думбия, находившийся в статусе свободного агента, подписал контракт сроком на один год.

Последним клубом 31-летнего африканца была испанская "Жирона", за которую он играл в прошлом сезоне. Думбия вернулся в Швейцарию, где уже выступал за "Янг Бойз" и "Базель". Сейду стал одноклубником российского вратаря Антона Митрюшкина.

Сейду Думбия провел пять с половиной лет в ЦСКА. За это время футболист из Кот д'Ивуар трижды выигрывал чемпионат России и дважды выигрывал Кубок страны. В 2011 и 2014 годах еженедельник "Футбол" признавал Сейду лучшим футболистом года.