Александр Зуев проведет сезон в "Рубине"

Казанский "Рубин" и "Ростов" согласовали переход полузащитника ростовчан Александра Зуева. 23-летний футболист арендован казанцами до конца сезона.

Александр Зуев – воспитанник московского "Спартака". Помимо родного клуба Зуев играл за самарские "Крылья Советов", а потом перешел в "Ростов". В нынешнем сезоне Александр провел 7 матчей, в которых забил один мяч – в ворота родного клуба.

Защитник "Краснодара" Алексей Грицаенко арендован "Тамбовом". Также ряды новичков премьер-лиги пополнить нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе, также взятый в аренду.